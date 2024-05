Rogo in un rudere adibito a garage, in fiamme un’auto

Nel tardo pomeriggio di sabato, 25 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bosco di Sotto a Rampazzo di Camisano Vicentino per l’incendio di un’auto, che si trovava all’interno di un ricovero di una vecchia casa di corte prima adibita a fienile. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con due automezzi, hanno subito circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione ristrutturata. Bruciato tutto il materiale all’interno della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale delle squadre intervenute.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.