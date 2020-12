Rogo in un garage: in fiamme un'auto e un motorino 

Alle 20:00 di lunedì, i pompieri sono intervenuti in via Santa Bertilla a Vicenza per l’incendio divampato nel garage di una piccola unità immobiliare di due appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita. Lo comunica una nota dei vigili dei fuoco.

I pompieri arrivati con un’autopompa e 5 operatori hanno prontamente circoscritto le fiamme evitando il coinvolgimento degli altri locali attigui. Il rogo ha interessato un’autovettura, un ciclomotore e il materiale presente nel locale, oltre a provocare danni da fumo alle parti comuni. Il calore ha causato il distacco delle malte del garage e il danneggiamento del laterizio.

A scopo cautelativo è stato inibito l’uso della stanza corrispondente dell’appartamento sovrastante. Le cause dell’incendio probabilmente innescate dall’auto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo due ore e mezza.