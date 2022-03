Rogo in un appartamento: condominio evacuato

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Astichello in località Cavazzale di Monticello Conte Otto per l’incendio di un appartamento al piano terra di una vecchia palazzina residenziale di 15 unità abitative: nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo dei pompieri, intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, le fiamme venivano fuori dalle finestre, mentre i condomini degli altri appartamenti erano in parte già fuori. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere ed evitare l’estensione del rogo alle altre unità abitative. Completamente bruciato l’appartamento dove si sono originate le fiamme, andato distrutto. Inibito l’uso dell’appartamento sovrastante per i danni del solaio e di quello di fianco de per i danni alle pareti divisorie. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Thiene. Le operazioni de vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 4 ore con il rientro negli appartamenti delle persone fatte evacuare.