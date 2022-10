Rogo in una baracca degli attrezzi, coinvolte anche 3 bombole gpl

Alle 22:10, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via via Bresagge a Solagna per l’incendio di una baracca adibita a ricoveri mezzi da giardinaggio con all’interno tre bombole di GPL: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due automezzi e il rinforzo dell’autobotte da Vicenza e 7 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio già generalizzato all’arrivo delle squadre della struttura di circa 30 mq.

Operazioni di estinzione rese difficoltose per il coinvolgimento delle tre bombole di gas, che saltata la valvola di sicurezza alimentavano il rogo. I vigili del fuoco adoperando la schiuma sono riusciti a spegnere l’incendio che oltre a coinvolgere le bombole, hanno bruciato tutte le attrezzature di lavoro dell’orto: un motocoltivatore, delle motoseghe, un taglia erba, una sega circolare, un generatore elettrico, altro materiale e 20 quintali circa di legna da ardere, depositata all’esterno della baracca. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate alle 1:30 con il rientro in sede delle squadre.