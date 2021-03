Roghi di sterpaglie, due interventi dei vigili del fuoco 

Sono stati diversi in questi giorni gli interventi dei vigili del fuoco in aree rurali per fuochi di vegetazione su cespugli, arbusti e sterpaglie spesso causate da disattenzione, noncuranza e pseudo pratiche agricole

Doppio intervento dei vigili del fuoco a Gallio e Torrebelvicino per due incendi sterpaglia che hanno impegnato il personale dei due distaccamenti. Il primo intervento alle 15:00 di venerdì in località Marini di Gallio dove i pompieri sono intervenuti insieme al personale AIB, i quali hanno spento le fiamme che si sono propagate per oltre 100 mq di sterpaglia, riuscendo a evitare un incendio generalizzato.

Alle 17 circa, altre fiamme sono divampate nei pressi di via Masetto a Torrebelvicino. I pompieri di Schio hanno lavorato circa due ore per spegnere e bonificare l’incendio, che ha interessato un prato per oltre 150 mq. Le cause dei entrambi i fuochi sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le responsabilità. Si rammenta lo stato di dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi diramato dalla Regione del Veneto.

Sono stati diversi in questi giorni gli interventi dei vigili del fuoco in aree rurali per fuochi di vegetazione su cespugli, arbusti e sterpaglie spesso causate da disattenzione, noncuranza e pseudo pratiche agricole, i quali se non spenti in tempo potrebbero avere cause devastanti.