Ritrovato cadavere all'interno di un camper

Alle 12.30 di oggi, giovedì 4 agosto, i vigili del fuoco di Vicenza hanno recuperato una salma in via Michelangelo a Sossano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovava all’interno di un camper.

Non è stato ancora possibile verificarne l'identità, ma potrebbe trattarsi di un signore che è stato visto per molti giorni in zona. Proprio dalla sua improvvisa assenza era partito l’allarme che ha portato alla macabra scoperta.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Sossano.