Ritrovate madre e figlia perse in montagna

Una brutta disavventura, conclusasi però con il lieto fine. Passato da poco mezzogiorno di oggi, domenica 3 luglio, la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per due donne, madre e figlia di 51 e 17 anni, di Arzignano, che avevano perso il sentiero nella zona del Forte Corbin a Tresché Conca e non sapevano più dove si trovavano.

Le due escursioniste stavano percorrendo assieme al loro cagnolino il sentiero numero 804, quando si erano allontanate, iniziando a scendere nel bosco. Una volta geolocalizzata la loro posizione e aver trasferite le coordinate ai soccorritori, una squadra ha imboccato il sentiero in località Mantovani e lo ha seguito per poi cominciare la discesa e raggiungere madre e figlia 300 metri di dislivello più sotto. I soccorritori, orientandosi tra le trincee della Guerra, sono quindi risaliti assieme a loro e sono tornati sul sentiero, per poi arrivare alle macchine e riaccompagnarle a Tresché Conca.