Mercato di biciclette rubate nell'appartamento, interviene la polizia locale

L'appartamento era una specie di negozio di biciclette, però rubate. Lo ha scoperto nei giorni scorsi la polizia locale di Vicenza dopo le numerose segnalazioni dei residenti in strada del Cavalcavia a Vicenza. I vigili, dopo l'ispezione sul posto hanno trovato, in una delle stanze della casa, otto biciclette da adulto, alcune delle quali elettriche, una da bambina e un monopattino, insieme a un tronchese di grandi dimensioni.

Il proprietario, che non ha saputo fornire spiegazioni sulla loro provenienza, è stato denunciato per ricettazione.Una delle altre due persone sorprese in casa è stata accompagnata in questura perché è risultata avere un provvedimento di diniego alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.Tra i mezzi recuperati, tre sono stati riconsegnati ai proprietari che ne avevano denunciato il furto. Si tratta di due biciclette da corsa del valore di 3 mila e di 700 euro e di una bicicletta elettrica del valore di 2 mila euro. Le altre cinque biciclette si trovano ancora al comando della polizia locale con la bici da bambina e il monopattino e saranno restituite ai proprietari in grado di esibire una denuncia dettagliata che ne comprovi il furto.