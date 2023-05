Ritrovata la 17enne scomparsa, era a casa della nonna del fidanzato

Francesca S., la 17enne scomparsa da sabato pomeriggio dalla comunità alloggio di Asiago in cui era ospitata, è stata ritrovata venerdì sera a Valli di San Pietro, frazione di San Pietro di Cadore, presso la casa della nonna del fidanzato.

La ragazza è in buone condizioni e sono stati i carabinieri a trovarla, accompagnandola poi in caserma a Santo Stefano. Al momento non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno spinto Francesca a non dare più notizie alla sua famiglia che dopo giorni di angoscia, hanno potuto riabbracciare la 17enne.

Sono stati molti gli appelli sui social network che invitavano a dare notizie della minorenne: dalla madre ai numerosi famigliari fino ai compagni di classe del secondo anno dell'istituto alberghiero di Asiago.