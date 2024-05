Ristretto ai domiciliari, era al bar a bere: arrestato 29enne

Nel pomeriggio di domenica, a Bassano del Grappa, i carabinieri hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, un 29enne bassanese, allo stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con permesso di assentarsi dalla propria abitazione di residenza in determinate fasce orarie. Nella circostanza, i militari, poco prima delle ore 13, transitando in via Angarano, hanno sorpreso l'uomo che, nella fascia oraria prevista per i domiciliari, era intento a consumare alcune bevande all’interno di un pubblico esercizio. Lo stesso, dichiarato in stato di arresto, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, così come disposto dall’autorità giudiziaria.