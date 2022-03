Rissa tra minorenni per una catenina in oro, giovane indagato per rapina

Una violenta rissa tra giovani, filmata e postata sui social media, ha dato origine alle indagini da parte dei carabinieri per risalire alle persone coinvolte. Nel pomeriggio del 4 marzo im militari hanno quindi perquisito l'abitazione di un minorenne dopo aver individuato lo stesso come responsabile di una rapina ai danni di un coetaneo. Il filmato diffuso via internet riprendeva lo scontro tra due giovani intenti a colpirsi, circondati da una nutrita folla di coetanei nei pressi degli istituti scolastici del centro studi di Bassano del Grappa.

L'episodio, accaduto lo scorso 22 febbraio, ha avuto grande risalto tra i giovani del circondario e le forze dell'ordine temevano che potesse ripetersi nei giorni successivi. E così i carabinieri sono riusciti ad individuare con celerità le generalità dei due giovani. Alla presenza dei genitori, il primo minore ha fornito ulteriori dettagli sino a quel momento sconosciuti, ovvero l’aver subito la sottrazione della catenina in oro indossata in quel momento ad opera del proprio avversario.

A questo punto, veniva richiesta l’emissione di un decreto di perquisizione al tribunale per i minorenni di Venezia e i militari hanno proceduto in ordine al delitto di rapina. Nel corso dell’esecuzione della perquisizione, il minore ha consegnato spontaneamente ai carabinieri il monile sottratto nel corso della zuffa.