Violenta rissa per strada, spunta un coltello: un uomo in ospedale 

L'episodio è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme al 113. La polizia, arrivata sul posto, ha chiamato il 118 che ha portato l'accoltellato al San Bortolo. Indagini in corso per risalire ai responsabili che si sono volatilizzati prima dell'arrivo delle volanti

Un regolamento di conti oppure qualche questione legata allo spaccio. Sono le ipotesi più probabili sulla dinamica della violenta rissa scoppiata verso le 20 di martedì in via Allende, all'angolo con viale Verona a Vicenza. Protagonisti cinque cittadini nordafricani, tre dei quali contrapposti ad altri due. Sul posto è intervenuta una volante della polizia dopo l'allarme lanciato al 113 da alcuni passanti che hanno sentito delle grida e visto in strada la lite. Lite che è finita nel sangue.

A un certo punto, infatti, è spuntato un coltello e uno dei protagonisti, ha riportato una ferita superficiale all'inguine.

L'uomo è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il resto dei protagonisti della rissa si sono invece volatilizzati all'arrivo della polizia. Gli uomini della questura stanno indagando per risalire sulle cause dell'accaduto e identificare gli altri uomini presenti al momento dell'accoltellamento.