Violenta rissa tra giovani in pieno centro, grave un ragazzo

Due feriti di cui uno grave. È il bilancio di una violenta rissa scoppiata verso le 2:30 della notte tra sabato e domenica in pieno centro a Schio, tra piazza Garibaldi e l'inizio di via Castello. Non sono ancora chiari i motivi per i quali è scoppiato il tafferuglio: sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che avrebbero già identificato alcuni partecipanti, ragazzi tra i 18 e i 20 anni di età.

Secondo una prima ricostruzione, sei o sette giovani hanno iniziato a discutere animatamente tra loro, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol e poi dalle parole sono passate ai fatti. Un ragazzo avrebbe colpito con un pugno in faccia un altro giovane che sarebbe caduto a terra sbattendo la testa e rimando gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del Suem che ha trasportato il ferito al San Bortolo per accertamenti. Il ragazzo sarebbe in prognosi riservata. L'altro ferito è invece stato portato all'ospedale Alto Vicentino con ferite lievi. I militari di Schio stanno invece svolgendo delle indagini per ricostruire i fatti.