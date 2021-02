Lite in piazza Matteotti senza mascherine, identificati e sanzionati un gruppo di giovani 

Un apprezzamento di troppo indirizzato ad una ragazza. Sarebbe stato questo, secondo la ricostruzione della questura, il motivo che ha scatenato una lite in piazza Matteotti nella serata di lunedì. Verso le 19 sul posto sono intervenute le volanti della questura a seguito di una segnalazione di un passante il quale riferiva che alcuni giovani si erano resi protagonisti di una accesa discussione.

Grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, gli operatori della sala radio hanno accertato la fondatezza della segnalazione e, in pochi minuti, sono arrivati gli equipaggi sul luogo. Qui, in costante contatto radio con la sala operativa, gli agenti delle volanti hanno intercettato un gruppo di giovani, tutti maggiorenni, alcuni residenti a Vicenza ed altri provenienti da altre province del Veneto. Dalle immagini visionate, non si sono registrati contatti fisici tra i soggetti ma è stato possibile appurare che nessuno di questi indossava le mascherine. A carico di uno dei fermati, infine, è stata elevata la contravvenzione per ubriachezza molesta.

Dalla ricostruzione fatta dagli agenti, è emerso che uno dei giovani fermati (al momento sono in corso ulteriori approfondimenti), avrebbe preso a calci, rovesciandola a terra, una fioriera di un bar di Corso Palladio. La questura ha provveduto a contattare il titolare per verificare se dalle telecamere dell'esercizio possa trovare conferma quanto asserito da uno dei giovani.