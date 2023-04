Rissa tra minorenni alla stazione degli autobus: l'autista interviene per separarli

Se le sono date di santa ragione, in pieno giorno, alla stazione degli autobus di Thiene. Protagonisti dell'episodio, accaduto nei giorni scorsi a Thiene, due gruppi di giovanissimi, in tutto una decina, che hanno iniziato la rissa. La lite è finita sui social attraverso un video girato da qualcuno presente. Alla fine, per sedare gli animi, è intervenuto l'autista di un autobus Svt che ha cercato di separare i minorenni, quasi sicuramente tutti studenti.