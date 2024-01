Rissa al Mc Donald, giovane colpita in testa da un vassoio: denunciati due ragazzi

Stava pranzando con un’amica all’interno del Mc Donald del Centro commerciale Palladio, quanto è stata colpita in pieno volto da un vassoio lanciato in aria da alcuni avventori di un altro tavolo, nell’ambito di una rissa scoppiata per futili motivi. La lite tra i giovani del tavolo attiguo era scoppiata improvvisamente per un berretto conteso, di cui uno cercava di impossessarsi mentre l’altro si opponeva.

Sul posto si sono aggiunti degli altri amici che accompagnavano i due contendenti, tanto che ne è nato un breve ma violento parapiglia, con un vassoio lanciato in aria, proprio quello che poi ha colpito una giovane seduta nelle vicinanze.

I responsabili della lite si sono allonati dopo qualche istante, facendo perdere le loro tracce.

L'intervento degli agenti delle Volanti della Questura ha però ha consentito in breve tempo, di visionare le immagini dell’impianto di videosorveglianza e rintracciare i giovani che avevano avviato la rissa a poche centinaia di metri, mentre ancora cercavano di allontanarsi dal luogo del fatto.

I giovani identificati sono P.A. 19enne cittadino ucraino e G.D. 18enne italiano. I due sono stati denunciati per il reato di rissa e lesioni personali, in concorso con altri due ragazzi al momento ancora da identificare.

Per la giovane colpita al volto dal vassoio, fortunatamente non si sono registrate lesioni tali da richiedere l’immediato intervento dei sanitari, solo qualche graffio.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti anche allo scopo di pervenire alla identificazione degli altri due soggetti partecipanti alla rissa.