Rissa all’esterno del supermercato, coppia aggredisce addetto alla sicurezza

Momenti di paura al Famila di viale Torino a Vicenza. Una coppia di tossicodipendenti, già nota alle forze dell'ordine, verso le 12 di sabato, mentre stava entrando al supermercato, per motivi in corso di accertamento, hanno iniziato a inveire contro l'addetto alla sicurezza.

Il vigilante ha quindi impedito loro l'accesso e l'uomo e la donna, in visibile stato di alterazione, hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni. La vittima ha bloccato i due, per garantire l'incolumità dei clienti del supermercato.

Nella rissa sono stati coinvolti anche alcuni clienti. Secondo la testimonianza di alcuni presenti, la donna, in stato di alterazione, ha anche aperto lo sportello dell'auto di una signora che si stava allontanando dal parcheggio.

Gli altri clienti, vista la situazione, sono rimasti bloccati per un quarto d'ora all'interno del supermercato e successivamente fatto uscire da un'uscita secondaria. Sul posto sono arrivati, in seguito, pattuglie dei vigili urbani, della polizia e dei carabinieri, che hanno fermato la coppia di balordi. A quanto sembra gli stessi, sarebbero responsabili di furti e danneggiamenti di auto all'interno e nel parcheggio del Famila.