Rissa con bastoni e coltelli, espulsi due pregiudicati

Nel pomeriggio di ieri, luned' 17 ottobre, una coppia di cittadini nigeriani è stata denunciata in stato di libertà dagli agenti della squadra volanti, per il reato di ricettazione. I due, senza fissa dimora, hanno a proprio carico precedenti per vari reati tra cui rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In concreto, lunedì pomeriggio è arrivata al 113 la richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini che in via Gorizia stavano assistendo ad una violenta lite tra alcuni stranieri armati di bastoni e coltelli. Considerato l’allarme suscitato, è giunta in ausilio alla pattuglia della squadra volante anche una pattuglia della polizia locale.

Giunti sul posto gli operatori di polizia ferma hanno fermato e identificato il 26enne S.J. ed il 40enne B.A, entrambi cittadini nigeriani, che, privi di documenti di identità personale e trovati in possesso di bastone e coltello, e poiché dai nomi forniti a carico di entrambi sono risultati precedenti, sono stati accompagnati in questura per la compiuta identificazione mediante rilievi fotosegnaletici per procedere nei loro confronti con la redazione degli atti di rito.

In considerazione di quanto esposto, nei confronti di entrambi, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un decreto di allontanamento, con ordine di lasciare il nostro Paese entro sette giorni di tempo per lasciare il territorio nazionale. Qualora non vi ottemperassero, verranno denunciati alla procura della repubblica ed accompagnati coattivamente verso il paese di origine.