Rissa al bar e vandalismi, daspo a cinque giovanissimi

Si sono concluse le indagini dei carabinieri sulla rissa per futili motivi scoppiata lo scorso 30 luglio e nei giorni seguenti in un noto locale di Valdagno. In quel frangente le lite, che ha visto coinvolti dei giovanissimi residenti nella città laniera, ha provocato feriti, danneggiamenti e lancio di oggetti in strada. Successivamente il locale è stato chiuso e sono partite una serie di denunce.

A partire dai questi fatti, nell’arco di pochi mesi i militari hanno individuato numerosi soggetti giovanissimi che a vario titolo hanno avuto comportamenti anti giuridici e che hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Sulla base delle segnalazioni effettuate sono state così emesse specifiche misure di prevenzione e nella mattinata venerdì i carabinieri di Valdagno hanno quindi notificato nei confronti di quattro giovanissimi valdagnesi e di un residente a Trissino - tutti di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni - altrettanti provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento il cosiddetto "daspo urbano" della durata di due anni, . .

I provvedimenti di immediata efficacia, in caso di violazioni comporteranno l’arresto con pene da 6 mesi a 2 anni.