Rissa di fronte al bar, licenza sospesa e 3 fogli di via

Tre fogli di via obbligatori della durata di tre anni dal Comune di Montorso Vicentino e un decreto di sospensione dell’autorizzazione per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni di un noto locale del centro del paese.

È quello che hanno ottenuto ieri dal questore di Vicenza i carabinieri di Arzignano dopo aver segnalato i fatti accaduti nella serata dello scorso 7 settembre quando, per futili motivi, è scoppiata nella piazza di fronte al bar una rissa tra dei giovani avventori.

In seguito degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, il locale è risultato essere abitualmente frequentato da soggetti ritenuti in grado di creare un grave pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblica. I carabinieri hanno inoltre constatato il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19.

Elementi che hanno portato alla emissione dei provvedimenti da parte della questura di Vincenza, notificati ed eseguiti dai militari.