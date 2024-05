“Rischio di infiltrazioni mafiose”, il prefetto firma un’interdittiva antimafia

Nella giornata di venerdì il prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha firmato un’interdittiva antimafia nei confronti di una società, con sede legale nel capoluogo, operante nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. Prefettura di Vicenza

Il provvedimento è stato emesso dopo un’indagine del Gruppo Interforze Antimafia (GIA), coordinato dalla prefettura e del quale fanno parte componenti della questura, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della direzione investigativa antimafia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il GIA ha accertato l’esistenza di un effettivo rischio di contaminazione mafiosa attraverso la contiguità con elementi appartenenti a sodalizi criminali della Campania. La sussistenza del rischio di infiltrazione e/o condizionamento nell’esercizio dell’attività dell’impresa interdetta è stata rinvenuta in un ampio quadro di insieme che ha tenuto conto di più fattori, come il territorio di riferimento, nello specifico quello campano e quello della provincia di Caserta, oltre al settore economico della raccolta e smaltimento di rifiuti, individuato come ad alto rischio di infiltrazione.