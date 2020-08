Rischia volo di 200 metri: alpinista miracolata

È stata salvata in extramis da una guida alpina che l’ha bloccata prima della tragedia. La caduta della donna da una parete verticale del Cervino, senza l'intervento del suo salvatore, sarebbe probabilmente proseguita per altri 200 metri. Come riporta l'Ansa e secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino valdostano la donna, J.Z. un’alpinista vicentina di 36 anni, stava scalando con un’altra persona la parete chiamata Chéminée senza essere legata, ma tenendosi soltanto alla corda fissa.

Quando ha mollato la presa è precipitata e dopo alcuni metri è finita a terra, su un terrazzino di roccia. Qui una guida alpina l’ha fermata in tempo, prima che proseguisse la sua caduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il passaggio dove si è verificato l’incidente si trova poco sotto il rifugio Capanna Carrel, dove pernottano gli alpinisti che affrontano la salita alla vetta in due giorni. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta, la donna è stata ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata ma - secondo quanto riportato dall'Ansa - non sarebbe in pericolo di vita.