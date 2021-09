Rischia di annegare, grave 29enne

Il vicentino era andato a trovare alcuni amici a Caorle per trascorrere qualche ora in compagnia. Nuotava a circa due metri di profondità quando non l'hanno più visto

Salvato dall'annegamento grazie l'intervento di un militare della guardia costiera di Caorle, è stato trasferito in condizioni gravi all'ospedale Civile di Venezia un 29enne di Marano Vicentino. Ieri pomeriggio faceva il bagno sulla spiaggia di Ponente, tra la torretta 38 e la 39 verso le 16.30. Il militare stava nuotando a 10 metri da lui e a un certo punto non l'ha più visto.

Si è immerso fino quasi al fondale, a circa due metri di profondità, lo ha recuperato e portato sul bagnasciuga con l'aiuto dei bagnini. Il giovane è stato rianimato con massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'elicottero del Suem giunto da Treviso. Il 29enne era in spiaggia con amici in ferie a Caorle e aveva deciso di raggiungerli in giornata per trascorrere qualche ora in compagnia. L'elisoccorso lo ha trasportato con battito cardiaco lieve all'ospedale del centro storico lagunare ieri, aspettando l'evolversi della situazione nel corso della notte,