Cade la ringhiera dall'abitazione e centra un'auto parcheggiata

Domenica mattina, intorno alle 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Lonigo, in via Del Macello per la caduta della ringhiera di un’abitazione di vetro e alluminio, davanti l’ingresso di un esercizio commerciale. Fortunatamente nessuna persona è rimansta ferita mentre è stata danneggiata un’auto in sosta.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno vincolato parte della ringhiera ancora rimasta in sede e rimosso quella caduta da sopra l’autovettura. Le cause del distacco sono al vaglio della squadra intervenuta. La zona è stata transennata dalla Protezione civile. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.