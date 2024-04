Rimangono bloccati col quad nella neve, recuperati dal Soccorso alpino

Verso le 16.30 di sabato entrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Asiago, a seguito della chiamata di due persone rimaste bloccate nella neve con il quad, nella zona della voragine del Buso del Diavolo, nel territorio comunale di Enego. I due uomini di Padova, partiti in gruppo, erano poi rimasti indietro, sprofondati nella neve, ancora verso le 13, ma non erano riusciti a lanciare l'allarme prima per assenza di campo.

Partiti con fuoristrada e due motoslitte, i soccorritori li hanno raggiunti non senza difficoltà, in contemporanea con gli amici tornati a cercarli. I due, specie uno che manifestava problemi di salute, sfiniti dalla stanchezza sono stati accompagnati in località Barricata. Il quad è stato liberato dagli amici. Il Soccorso alpino avverte che in questo periodo le zone in alta quota non sono praticabili per la presenza di lunghi tratti innevati, che si alternano a porzioni pulite dalla neve, difficili da percorrere anche da parte dei mezzi di soccorso.