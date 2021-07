Rifiuti selvaggi, 27 sanzioni negli ultimi due mesi

Grazie al sistema di videosorveglianza, pattuglie e agenti in borghese, per un importo di 7100 euro

L’azione messa in campo dall’Amministrazione in sinergia con la polizia locale ha portato negli ultimi due mesi a 27 sanzioni per un importo complessivo di 7100 euro.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione – afferma l’assessore all’ambiente Simona Siotto – per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti e dei comportamenti scorretti. Ringraziamo la polizia locale per il suo impegno e anche i cittadini che con le loro segnalazioni dimostrano di avere quel senso civico e quella responsabilità nella cura del territorio che purtroppo manca invece in chi abbandona in modo incivile i rifiuti”.

Di fondamentale importanza è risultato il sistema della videosorveglianza. Sono stati infatti 23 i comportamenti scorretti pizzicati negli ultimi 60 giorni grazie ai controlli delle telecamere.

Nello specifico, sono stati otto i conferimenti di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori in via Baracca, otto in strada di Sant’Antonino, quatto in via Torino e tre in via Natale del Grande. Di questi 23, due sono stati sanzionati con verbali da 50 euro, mentre i rimanenti 21 con verbali da 300 euro.

Su segnalazione dei cittadini sono state inoltre posizionate delle telecamere mobili anche nell’isola ecologica in via Fermi, lungo via del Progresso e in viale San Lazzaro, non rilevando infrazioni.

Non sono mancati, poi, i controlli delle pattuglie, grazie ai quali sono scattate una sanzione di 50 euro per una non corretta modalità di conferimento in via dello Stadio e due sanzioni da 300 euro per l’abbandono, colto in flagranza, in strada dei Roccoli e in via Mantovani.

Infine, gli agenti in borghese hanno identificato l’autore di un conferimento errato dei rifiuti in viale San Lazzaro, sanzionandolo con un verbale da 50 euro.