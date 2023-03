Rifiuto selvaggio, sanzionati in tre

Tre cittadini sono stati multati dalla Polizia locale in quanto ritenuti responsabili di scorretto conferimento di rifiuti in Corso Matteotti e in via Giuriolo, ad Arzignano. Nello specifico si tratta di una ditta di Arzignano, una 28enne italiana e un 45enne del Bangladesh.

Gli agenti hanno proceduto al controllo tramite ispezione dei rifiuti presenti, conferiti in periodi e modalità sbagliate rispetto alle giornate previste per il ritiro dei rifiuti differenziati. Dagli stessi rifiuti è stata reperita documentazione che ha portato all'identificazione dei responsabili.