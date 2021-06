Rifiuto selvaggio: 34enne multato

Aveva abbandonato un sacco contenente carta e materiale vario indifferenziato al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti

Via Armando Diaz

Lo scorso 7 giugno, poco prima delle 17, la Polizia Locale di Arzignano ha individuato e multato un 34enne originario del Bangladesh residente ad Arzignano che aveva abbandonato un sacco contenente carta e materiale vario indifferenziato al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti in via Diaz ad Arzignano, all'altezza del civico 61.

Grazie all'analisi del contenuto, gli agenti del Comando di Arzignano sono riusciti a risalire al giovane che è stato individuato e al quale è stata elevata una sanzione di 200 euro.

L'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Enrico Marcigaglia: "Ancora una volta la nostra Polizia Locale ha scovato un incivile del rifiuto. Non permetteremo a pochi maleducati di lordare la nostra città abbandonando i rifiuti dove capita senza differenziare. Per questa attività sono utili le nostre fototrappole ma anche la collaborazione dei cittadini che possono segnalare casi di abbandono".