Rifiuti abbandonati in viale Torino, sanzionati in cinque

Continuano i controlli della Polizia locale per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti, in particolare nei pressi delle isole ecologiche.

Negli ultimi giorni cinque sanzioni da 300 euro sono state elevate nei confronti di altrettanti cittadini sorpresi ad abbandonare sacchi di spazzatura fuori dai cassonetti dell'isola ecologica all'incrocio tra viale Torino e via Genova. L'area, già teatro di abbandoni di rifiuti, è stata controllata ripetutamente non solo da agenti in borghese, ma anche con l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza attive h24.

I controlli proseguiranno in modo continuativo perché la verifica del corretto conferimento non punta solo a contrastare situazioni di degrado, ma anche alla concreta diminuzione della quantità di rifiuti abbandonati, in modo da diminuire i costi supplementari sostenuti dall’intera collettività per la loro rimozione e lo smaltimento.