Discarica abusiva in viale San Lazzaro: sette giorni per sgomberare l'area

“I proprietari hanno sette giorni di tempo per sgomberare l’area dai rifiuti e recintarla. In caso di inadempienza interverrà il Comune, addebitando loro le spese. Nel frattempo la polizia locale sta lavorando per identificare e perseguire chi ha scaricato quel materiale”. Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’ambiente Simona Siotto contano di risolvere in tempi rapidi la questione della discarica abusiva che nei giorni scorsi si è formata in un’area privata vicino al parcheggio del negozio per animali di viale San Lazzaro dopo che qualcuno, sembra da un furgone, ha scaricato e abbandonato sul posto un divano ed alcuni grandi sacchi di rifiuti.

“Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato il grave gesto di inciviltà – proseguono sindaco e assessore Siotto - e chi ha fornito elementi utili ad identificare gli autori. Trattandosi di un’area privata, già venerdì ci siamo immediatamente attivati per chiedere l’intervento dei proprietari che dovranno anche preoccuparsi di recintarla, in modo da scoraggiare eventuali nuovi abbandoni. Nel caso non agiscano tempestivamente, siamo pronti ad occuparcene noi. Di sicuro perseguiremo i responsabili”.

Nei giorni scorsi, sempre in viale San Lazzaro, in un’area privata aperta al pubblico dove è in corso una ristrutturazione, in due diverse occasioni sono stati abbandonati numerosi sacchi con ritagli di stoffa e un contenitore in plastica di grandi dimensioni. Indagini eseguite dagli agenti della polizia urbana sanitaria ecologica hanno permesso di individuare il responsabile del gesto e di multarlo con 600 euro.

Altri interventi sono stati effettuati utilizzando sistemi di video sorveglianza in alcune isole ecologiche teatro di abbandoni fuori dai cassonetti. Nello specifico, controlli svolti nelle vie Trieste, Zanecchin e Bortolan hanno portato ad accertare 14 violazioni da 300 euro per conferimenti scorretti. Quattro persone, in particolare, sono state multate perché hanno abbandonato oggetti provenienti dallo sgombero di un appartamento.