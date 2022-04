Rifiuti abbandonati nel greto del Chiampo: è caccia al responsabile

"Maleducazione e inciviltà, nessun rispetto per l'ambiente, ma nemmeno per i concittadini che si impegnano a mantenere pulito il nostro paese, come avvenuto nella recente giornata ecologica”: non usa mezzi termini il sindaco di Zermeghedo, Luca Albiero, per condannare il consistente abbandono di rifiuti scoperto nel greto del torrente Chiampo, all’altezza del ponte di via Oltrechiampo.

I rifiuti sono stati subito rimossi dall’assessore Luca Marini, non prima di aver allertato la Polizia locale Vicenza Ovest, che ha ispezionato il contenuto dei sacchetti, riscontrando alcuni elementi che potrebbero presto portare all’individuazione del responsabile.

“Proprio pochi giorni fa – spiega l’assessore Marini – abbiamo organizzato assieme agli Alpini la giornata ecologica, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini nella raccolta dei rifiuti abbandonati in paese. Mai mi sarei aspettato questo episodio”.

“L’auspicio – conclude il sindaco – è che all’autore del gesto venga ora dato un nome e cognome e che paghi, secondo le norme di legge, per quello che ha fatto”.