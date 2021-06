Rifiuti abbandonati, multato un 31enne

Nel primo pomeriggio di mercoledì, gli agenti della Polizia locale di Arzignano hanno individuato e multato un cittadino 31enne originario del Bangladesh per aver abbandonato rifiuti (scatoloni contenenti carta e altro materiale indifferenziato) in prossimità del punto di raccolta di via Diaz, al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti, non differenziandoli correttamente.

Nei confronti del giovane è scattata una multa di 200 euro.

"Vigileremo con sempre maggior attenzione affinché nessuno sporchi la nostra città non differenziando e abbandonando in modo scorretto i rifiuti. Arzignano merita rispetto e decoro", ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Marcigaglia.