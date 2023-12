Rifiuta l'etilometro dopo l'incidente, scatta la denuncia

Nella serata di martedì i carabinieri della stazione di Rosà hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Vicenza, per il reato di “rifiuto di sottoporsi a test alcolimetro”, un giovane residente a Valbrenta che, dopo essere fuoriuscito autonomamente dalla carreggiata nel comune di Romano d’Ezzelino, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro e per questo motivo gli è stata ritirata la patente di guida.