Rientra in Italia senza autorizzazione, arrestato cittadino albanese

Nella notte tra martedì e mercoledì a Vicenza, i carabinieri hanno arrestato nella flagranza del reato di "rientro nel territorio nazionale senza autorizzazione", S. J., albanese 35enne, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, alle 23 circa di mercoledì è stato rintracciato in via Cricoli e condotto in caserma per le operazioni di identificazione e foto segnalamento, dove è risultato inottemperante al divieto di rientro nel territorio nazionale.

L’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato trattenuto in sede per poi essere accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. A esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’immediata liberazione. Nei confronti del 35enne sono state attivate, inoltre, le procedure amministrative per l’espulsione.