Rider della droga tenta la fuga, bloccato e arrestato dalla Polizia

In sella alla sua bici sembrava nascondersi alla vista dei poliziotti e questo suo atteggiamento ha insospettivo gli agenti di pattuglia in viale Riviera Berica. Fermato dopo una breve fuga, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 34 sacchetti di cellophane trasparente costuditi nei boxer.

Accompagnato in Questura, è stato identificato in U.D., 36enne nigeriano, trovato in possesso di ulteriori 53 dosi di stupefacente, rigurgitate a terra nel corso di un ulteriore controllo. All’interno del borsello aveva oltre mille euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio e vari telefoni cellulari.

Il 36enne è stato quindi arrestato in fragranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

In Questura è stato riconosciuto anche da altri poliziotti come una delle persone che recentemente gravitano nell’area di Campo Marzo e piazzale Bologna a bordo di biciclette, più volte sottrattosi al controllo con fughe repentine.