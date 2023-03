Rider e sfruttamento, blitz dei carabinieri in città contro il caporalato digitale

I carabinier del nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, nella serta di venerdì, hanno effettuato un servizio di controllo su nuove forme di sfruttamento lavorativo nel settore della gig economy. Sono stati dunque controllati “su strada” di 16 rider addetti alla consegna di cibo per conto delle principali piattaforme di delivery, di cui 4 nazionalita? italiana e 12 stranieri (tutti regolari sul territorio nazionale), di cui quattro pakistani, un bengalese, un indiano, quattro brasiliani, un moldavo e un afgano.

In regola anche i mezzi da loro utilizzati mentre sono in corso verifiche su due cessioni di account. I carabinieri stanno infatti effettuando degli accertamenti i relativi prestatori e a far emergere eventuali ipotesi di caporalato digitale.

L’attivita? rappresenta l’evoluzione delle verifiche avviate a cura del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Milano unitamente alla Polizia locale del capoluogo nel settembre del 2019 e svolte in coordinamento con la Procura della Repubblica di Milano.