Si allontana dall'ospedale e non dà sue notizie: rintracciato nel bosco

Poco dopo la mezzanotte di mercoledì, dopo circa dodici ore di ricerche i militari della Compagnia di Valdagno insieme a personale della Polizia locale, hanno rintracciato un 40enne, italiano che in stato confusionale, si era allontanato dall’ospedale di Valdagno.

L’uomo, di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio del 15 giugno, è stato rintracciato in una zona boschiva nella prima periferia della “città della Lana” grazie all’impiego di tre equipaggi delle stazioni di Valdagno e Montebello nonché della tenenza di Montecchio Maggiore, specificatamente attivate e coordinate dalla Centrale operativa per le ricerche.

L’uomo è stato trovato in buone condizioni fisiche.