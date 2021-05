Anziano si allontana da casa e non fa più ritorno, l'appello dei famigliari: "Aiutateci a ritrovarlo"

Dalla serata di venerdì sono partite le ricerche nella zona di Piovene Rocchette, comune nel quale vive Pietro Comparin, 79enne di cui non si hanno più notizie

Da venerdì non si hanno sue notizie. Lui è Pietro Comparin, 79enne di Piovene Rocchette. É stato visto l’ultima volta in paese da un conoscente in paese, poi il nulla.

I famigliari hanno subito lanciato l'allarme e il loro appello sta facendo il giro della rete.

Allertate le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco, sono partite le ricerche ma al momento nessun riscontro.