Ricerche Lavezzo: sette giorni di buio

Sono proseguite pure sabato, con esito negativo, le ricerche di Lorenzo Lavezzo, il fungaiolo 58enne di Arzignano di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando non è rientrato al rifugio Campolongo di Rotzo dove aveva appuntamento con il fratello, dopo una mattinata in cerca di funghi nel bosco.

Sabato le ricerche hanno coinvolto 57 soccorritori tra vigili del fuoco, operatori del soccorso alpino, carabinieri forestali e volontari della protezione civile. L’elicottero, Drago 71 dei vigili del fuoco, questa mattina ha effettuato un nuovo sorvolo imbarcando anche personale del soccorso alpino visionando il Vallone Secco, lo Scoglio Brutto Visa, il Covolo della Vecchia e le zone più impervie con salti e pareti.

Hanno inoltre operato anche i droni dei vigili del fuoco esplorando le zone meno accessibili dalle squadre a terra. Le ricerche riprenderanno domani mattina.