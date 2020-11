Escursionista scomparso, altra giornata di ricerche: esito ancora negativo

Sono riprese sabato mattina e proseguite fino al pomeriggio le ricerche di Gianni Sadocco 62 anni di Monselice (Padova), di cui non si hanno più notizie da ormai 10 giorni, da quando ha parcheggiato la sua auto al Passo della Borcola per una camminata.

Una cinquantina di persone - Soccorso alpino di Arsiero, Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia provinciale - ha ripreso a setacciare l'area compresa tra Laghi e Monte Maggio. In particolare alcune squadre si sono concentrate attorno all'abitato e nella zona collinare, mentre le 4 squadre del Soccorso alpino hanno ripercorso in salita e discesa i sentieri che dalle case portano in cima al Monte. Purtroppo ancora con esito negativo. La ricerca riprenderà domenica mattina