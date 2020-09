Fungaiolo scomparso sull'Altopiano: ricerche ancora senza esito

Sono purtroppo ancora senza esito le ricerche di Lorenzo Lavezzo, di cui non si hanno più notizie da domenica, quando non è rientrato al Rifugio Campolongo dopo una mattinata in cerca di funghi assieme al fratello.

Da venerdì mattina le squadre hanno perlustrato nuovamente zone ritenute primarie e hanno ampliato a nuove aree. Oggi erano presenti tecnici del Soccorso alpino di Asiago, Arsiero e della Stazione speleologica di Trento e i Vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I boschi in questi giorni sono frequentati assiduamente da cercatori di funghi, che il Soccorso alpino invita a porre attenzione nei luoghi percorsi e a segnalare al campo base, al Rifugio Campolongo, ogni possibile informazione.