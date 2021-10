Ricercato per rapina, lesioni e sequestro di persona: rintracciato nel Veronese

Nella tarda mattinata di mercoledì, i militari della stazione di San Bonifacio, nei pressi del sottopassaggio della stazione Ferroviaria, hanno identificato e tratto in arresto A.A., 29enne, pregiudicato di origine marocchina, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Vicenza.

L’uomo dovrà infatti scontare la pena di dieci anni e nove mesi di reclusione a seguito della condanna per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e sequestro di persona inflitta dal Tribunale vicentino.

I fatti risalgono al periodo tra il 2014 ed il 2016 quando il nord africano, si è reso responsabile di alcune efferate rapine, commesse a Jesolo e Vicenza, per le quali era già stato tratto in arresto in flagranza di reato dalle Forze dell’Ordine.

Al termine delle formalità di rito il 29enne è stato associato alla Casa Circondariale di Verona – Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.