Ricercato per rissa, arrestato pregiudicato straniero

Nella serata di mercoledì alla questura sono arrivata alcune richieste di intervento da parte di cittadini che segnalavano la presenza, in via Quadri, di un soggetto trasandato, con uno zaino, che si aggirava con fare sospetto in zona. Le volanti, arrivate sul posto grazie alla precisa descrizione fornita da una signora, hanno individuato l'uomo segnalato, poi identificato per E. E., 35enne cittadino nigeriano con a proprio carico numerosi precedenti per reati di vario genere e gravità, quali ricettazione, danneggiamento, furto, rapina, porto abusivo di armi atte a offendere, spaccio di sostanze stupefacenti nonché reati contro la persona.

Dopo aver condotto il 35enne negli uffici di viale Mazzini per accertamenti, gli agenti hanno scoperto che a suo carico c'era un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Roma. Il soggetto, infatti, era ricercato per l’espiazione di una pena di circa 4 mesi di reclusione per aver preso parte a una rissa, avvenuta a Roma nel 2019.

In questura, all’atto del controllo del suo zaino il soggetto veniva anche trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. Lo straniero è quindi finito in carcere per l’espiazione della pena.