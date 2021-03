Ricercato dalla polizia viene trovato in città, in un giaciglio di fortuna: arrestato

Già tratto in arresto nel dicembre del 2020 per resistenza e lesioni a p.u., era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in questura; obbligo, però, che nelle ultime settimane non aveva più assolto.

Per questo, a seguito delle segnalazioni della Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza, è scattato l'arresto eseguito, questa notte, dagli agenti delle Volanti.

L'uomo, C.K., 28enne tunisino, senza fissa dimora è stato trovato mentre dormiva in un giaciglio di fortuna di via Btg. Val Leogra, in città.