Ricercata per furti in Italia e Croazia, in manette una 43enne

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo a carico di una cittadina croata, ritenuta responsabile di alcuni furti perpetrati in Italia ed in Croazia. Gli Agenti della Questura, impegnati in alcuni controlli presso le strutture alberghiere vicentine, hanno verificato, nella notte tra venerdì e sabato, la presenza della ricercata proprio in un albergo cittadino.

La donna (K.R., classe 78) all'atto del controllo, è stata quindi condotta negli uffici di viale Mazzini per sottoporsi alla procedura di fotosegnalamento. Insieme a lei i suoi due figli minori, temporaneamente affidati ad una struttura di accoglienza cittadina.

La donna, al termine delle procedure di rito, è stata quindi tradotta presso l'istituto penitenziario di Venezia a disposizione della competente autorità giudiziaria.