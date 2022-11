Ricercata da due mesi, arrestata 42enne

Era ricercata dal 15 settembre scorso, data in cui era stata colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza per il reato di estorsione aggravata. Ora, Z.G.I, 42enne rumena, dovrà scontare la pena detentiva di 3 anni, 5 mesi e 26 giorni.

I fatti risalgono ai primi mesi del 2017 quando, insieme al suo compagno e socio in affari, ora deceduto, Z.G.I. ha messo in atto una singolare opera di ricatto nei confronti del loro commercialista pro tempore, minacciandolo di segnalare alla autorità asserite irregolarità compiute dallo stesso, come ad esempio false fatturazioni al fine di ottenere agevolazioni bancarie. In cambio la coppia chiedeva somme di denaro anche fino a 500 euro alla volta.

A seguito della denuncia effettuata dalla vittima di questo modus operandi, i due, nel maggio del 2017, erano stai arrestati da personale della guardia di finanza di Arzignano ed erano finiti in galera. Seppur convalidando l’arresto, venivano rimessi in libertà per l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione e il reato veniva derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Secondo l’accusa, invece, l’ipotesi rubricata era retta da valide prove e, per questo motivo le indagini erano proseguite culminando poi nella condanna definitiva del tribunale Berico. A seguito di tale sentenza, lo scorso mese di settembre, è stato emesso il provvedimento restrittivo nei confronti di Z.G.I..

Le operazioni di localizzazione e ricerca da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza si sono da subito concentrate sui luoghi di abituale frequentazione e passato domicilio, essendo la stessa sprovvista di fissa dimora. Presumendo che non si fosse allontanata dalle proprie conoscenze sono stati quindi setacciati, con servizi mirati e sotto copertura, comuni, centri di incontro, esercizi pubblici. Proprio di fronte a uno di questi nella mattina di oggi, sabato 12 novembre, è stata identificata, fermata e tratta in arresto. A seguito delle formalità di rito, è stata tradotta e associata alla casa circondariale femminile di Verona.