Esce di casa e scompare nel nulla

I famigliari l'hanno visto l'ultima volta lunedì mattina quando è uscito di casa per recarsi all'azienda di Brendola dove da olter 10 anni lavora nell'ufficio acquisti/manutenzione ma in azienda non è mai arrivato. Andy Cestonaro ha 44 anni e vive a Creazzo.

É uscito di casa con la sua Fiat Punto color sabbia e ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ha lanciato l'allarme alla polizia locale che ha fatto partire le ricerche.