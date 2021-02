Esce in passeggiata e non rientra più: è allarme nel recoarese, ricerche in corso

Dal pomeriggio di giovedì sono in corso delle ricerche persona a seguito dell'allarme lanciato dal marito di una 75enne che dopo essere uscita per una passeggiata non ha più fatto rientro a casa.

La donna si trovava in contrada Siche, a Recoaro Terme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino e i carabinieri. In supporto anche la Protezione civile.

Da una prima perlustrazione non sono emersi dettagli che possano portare al ritrovamento della donna. Ricerche tutt'ora in corso.