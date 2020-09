Cercatore di funghi scomparso: un altro giorno senza notizie

Le avverse condizioni meteorologiche non hanno fermato le ricerche dei soccorritori, i quali sono impegnati per il terzo giorno per la ricerca del cercatore di funghi Lorenzo Lavezzo di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando non ha più fatto rientro all’appuntamento con il fratello al rifugio Campolongo di Rotzo. Pure oggi oltre 50 soccorritori tra vigili del fuoco, personale del soccorso alpino, carabinieri, e volontari della protezione civile hanno continuato a cercare l’uomo 58 enne di Arzignano, allargando il territorio di ricerca e ripassando le zone più impervie.

I soccorritori son stati supportati oggi dalla presenza di due nuclei cinofili dei vigili del fuoco provenienti da Gorizia e Pordenone oltre alla ricerca con i droni con il personale proveniente dai comandi di Treviso e Rovigo. Questa mattina a partire dalle 7, le perlustrazioni sono state allargate a un'area più ampia, dopo la verifica sulle rete sentieristica, strade e zone primarie battute più volte a tappeto, verso Malga Trugole, Forte Campolongo e tutti i boschi attorno al Rifugio.

I boschi in questi giorni sono frequentati assiduamente da cercatori di funghi - oggi si contavano una trentina di macchine - che i soccorritori invitano a porre attenzione nei luoghi percorsi e a segnalare al campo base, al Rifugio Campolongo, ogni possibile informazione. La ricerca riprenderà domattina.