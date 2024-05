Mercoledì pomeriggio Primo maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Villa Capra a Sarcedo per recuperare un riccio rimasto incagliato nella griglia di un canale di scolo di una villa antica.

I pompieri volontari di Thiene hanno recuperato il piccolo mammifero che è stato liberato poco distante, in un’idonea zona verde.